Istoty fantastyczne (IF) na przedpremierowym zwiastunie. Film Johna Krasińskiego trafi do kin w maju

Najnowsze przedsięwzięcie Johna Krasińskiego, Istoty fantastyczne (IF), zbliża się powoli do swojej premiery. Premiera już w maju, a teraz nowy, przedpremierowy zwiastun.

O IF usłyszeliśmy pierwszy raz w 2019 roku, chociaż wtedy jeszcze nie nosił takiego tytułu. To właśnie wtedy John Krasinski i Ryan Reynolds zaprezentowali film zatytułowany Imaginary Friends i od razu rozpętała się burza, ponieważ każda wytwórnia pragnęła praw do tego widowiska. Jak już wspomniałem ostatecznie pozyskał je Paramount, ale kwota jaką wyłożył na stół, pozostaje tajemnicą.

W każdym razie film noszący obecnie tytuł IF, będący skrótem od nazwy roboczej Imaginary Friends doczekał się właśnie przedpremierowy zwiastuna i możemy się przekonać, czy gwiazdorska obsada sprawi, że będziemy mieli do czynienie z przebojem.

John Krasinski przygotował film, będący zabawną, pełna humoru i rozmaitych gagów opowieścią, skierowaną w zasadzie do widza w każdym wieku. Będzie to komedia fantasy, której głównym bohaterem jest mężczyzna nawiązujący kontakt w wyobrażonymi niegdyś przyjaciółmi. Musi on zrobić wszystko co w jego mocy, żeby ich ocalić, ponieważ pozbawieni przyjaźni stają się źli.