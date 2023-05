Ismael Cruz Córdova mógł liczyć na specjalne traktowanie na planie Pierścieni Władzy. Amazon zatrudnił terapeutkę

Aktor w podcaście Just for Variety ujawnił, że na planie cały czas dostępny był terapeutka. Specjalistka oferowała Córdovie pomoc po tym, jak serial spotkał się z ostrą reakcją w internecie.

Potrzebujesz wsparcia, kiedy to się dzieje, ponieważ różne głosy są tak głośne i dochodzą do ciebie z wielu miejsc.

Ismael Cruz Córdova wspomniał również, jak trudne dla niego były te wszystkie nienawistne komentarze dotyczące jego osoby. W pewnym momencie doszło nawet do tego, że ktoś próbował zhakować jego telefon.

To bolało. Miało wpływ na moje zdrowie psychiczne i mentalne. To jest coś, o czym chcę otwarcie mówić, aby ludzie zrozumieli, że to, co robią i mówią w internecie, naprawdę rani ludzi i ma na nas wpływ.