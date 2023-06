Immortals of Aveum na ogromnym gameplayu. Unreal Engine 5 w akcji

Na kanale YouTube Gamer’s Little Playground udostępniono wideo prezentujące 40 minut materiału z rozgrywki w Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum to nowy znakomicie zapowiadający się FPS dla jednego gracza, będący jedną z pierwszych gier korzystających z Unreal Engine 5 . Ten 40-minutowy film z rozgrywki zawiera wiele przerywników filmowych i oczywiście samej rozgrywki. Dzięki temu poznajemy mechanikę walki, styl artystyczny i jakość oprawy graficznej.

W Immortals of Aveum gracz wciela się w rolę Jaka. Po dołączeniu do elitarnego zakonu magów bitewnych, opanowuje on wszystkie trzy kolory magii – niebieski, zielony i czerwony – dzięki czemu zdziesiątkuje legiony wrogów za pomocą sprytnych ataków łańcuchowych i dobrze wymierzonych kontr.