IKEA uważa, że horror The Store Is Closed za bardzo wzoruje się na jej sklepach

Ponad miesiąc temu informowaliśmy o The Store Is Closed – oryginalnym kooperacyjnym survivalu z akcją w sklepie meblowym. Wtedy mieliśmy okazję rzucić okiem na klimatyczny trailer. Teraz stało się to, czego wszyscy mogli się spodziewać: głos w sprawie projektu zabrała IKEA. Zdaniem przedstawicieli firmy autor gry Jacob “Ziggy” Shaw za mocno “inspirował się” siecią ich sklepów.

Jak informuje portal Kotaku.com, prawnik IKEI z Nowego Jorku Fross Zelnick napisał do autora gry z żądaniem usunięcia z The Store Is Closed wszystkiego, co może kojarzyć się ze szwedzkim producentem. Chodzi o takie elementy jak niebiesko-żółty znaczek ze skandynawską nazwą sklepu, niebieski budynek w kształcie prostokąta, żółte koszulki personelu czy nawet meble podobne do tych sprzedawanych w IKEI.

The Store Is Closed – trwa zbiórka na Kickstarterze

Przedstawiciel szwedzkiej firmy dał deweloperowi Jacobowi Shawowi całe 10 dni na "zmiany w grze i usunięcie wszystkich oznaczeń kojarzonych ze sklepami IKEA". Zważywszy na to, że The Store Is Closed znajduje się obecnie na wczesnym etapie prac (obecnie trwa zbiórka pieniędzy na grę na Kickstarterze), modyfikacje są zapewne wciąż możliwe.