Idris Elba trzyma kciuki za Luthera

W rozmowie z Colliderem, aktor wspomniał o swoich nadziejach na powrót do tej postaci i zaznaczył, że trzyma kciuki, aby w przyszłości powstały kolejne filmy.

Luther znalazł się w pierwszej piątce najczęściej oglądanych filmów w serwisie Netflix, co jest niesamowitym osiągnięciem, ponieważ był to film na podstawie serialu. Mam nadzieję, że nakręcę kolejny. Uwielbiam Luthera. Uwielbiam tę postać i uwielbiam to, dokąd mogę go zabrać, jako historię i postać. Więc tak, trzymajcie kciuki.