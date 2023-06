Idris Elba może zagrać złoczyńcę w Gwiezdnych Wojnach? Disney jest bardzo zainteresowany tym aktorem

Fani Gwiezdnych wojen z pewnością pamiętają, że Lucasfilm ma zamiar wyprodukować kilka widowisk osadzonych w tym uniwersum. Okazuje się, że jego właściciel, czyli Disney bardzo chciałby zobaczyć w jednym z nich Idrisa Elbę i to w roli złoczyńcy. Wygląda na to, że Rey będzie miała solidnego przeciwnika .

Spośród wszystkich zapowiedzianych widowisk, do produkcji pierwszy trafi film w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy. Jest to historia dziejąca się 15 lat po zakończeniu Skywalker: Odrodzenie. Poznamy dalsze losy Rey, która spróbuje odbudować zakon Jedi. Bardzo wiarygodne źródło donosi, że Disney bardzo chciałby pozyskać Idrisa Elbę do roli głównego złoczyńcy w tej odsłonie Gwiezdnej Sagi.

Idris Elba zagra w Gwiezdnych Wojnach?

Warto przypomnieć, że mimo priorytetowego statusu, film Sharmeen Obaid-Chinoy ma gigantycznego pecha do scenarzystów. Obecnie nad skryptem pracuje Steven Knight, twórca Peaky Blinders, Tabu oraz filmu Spencer. Jednak przed nim przy projekcie „polegli” dwaj inni scenarzyści - Damon Lindelof (Watchmen) i Justin Britt-Gibson (Wirus). Obecnie nie ma doniesień o jakichkolwiek problemach, a skoro rusza casting to jest szansa, że niedługo usłyszymy nieco więcej o planach produkcyjnych. Wtedy też Disney poinformuje pewnie o swoich planach castingowych.