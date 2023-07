Ice Cube odrzucił rolę za 9 mln dolarów, bo nie chciał się zaszczepić

W wyemitowanym niedawno odcinku The Joe Rogan Experience, 54-letni aktor i muzyk ujawnił, że mógł zagrać w filmie zatytułowanym Oh Hell No, w którym miał również wystąpić Jack Black. Jednak nie doszło do pisania kontraktu, ponieważ raper nie zgodził się poddać szczepieniu przeciwko COVID-19, a to był wymóg producentów.

Próbują, wywierać na mnie presję, wszyscy wokół mnie mówią mi, jaki jestem głupi, żebym poszedł się zaszczepić, a później błagać, żeby pozwolili mi zagrać. Wiesz, że to się nigdy nie miało wydarzyć. Nie obchodzi mnie, ile to było milionów dolarów. To się nigdy nie miało wydarzyć.

Ice Cube stracił rolę przez szczepionkę

Ice Cube, właściwie O’Shea Jackson Sr., urodził się 15 czerwca 1969 roku w Los Angeles. Jest amerykańskim raperem, producentem muzycznym, aktorem, reżyserem i scenarzystą filmowym, z wykształcenia inżynierem architektem. Tworzy muzykę w stylu gangsta rap i jest znany z tego, że w większości swoich utworów porusza problemy społeczne, polityczne i krytykuje rasizm w rodzinnym kraju.