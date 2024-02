Ian McKellen mógł nie zagrać roli życia. Peter Jackson miał innych kandydatów dla postaci Gandalfa

Chociaż to Ian McKellen pozostanie na zawsze filmowym Gandalfem to producenci Władcy Pierścieni poważnie rozważali inne kandydatury.

Często bywa tak, że to nie aktor pierwszego wyboru wciela się w kultową rolę w filmie i na zawsze pozostaje we wspomnieniach fanów. Tak było również w przypadku kultowej roli Gandalfa, w którego rewelacyjnie wcielił się Ian McKellen. Chociaż trudno nam sobie obecnie wyobrazić na tym miejscu innego aktora, to Peter Jackson i producenci mieli na liście inne nazwiska.