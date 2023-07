House Flipper 2 zwycięzcą Steam Next Fest. Polska gra wyprzedziła Lies of P

Valve przedstawiło listę najczęściej ogrywanych wersji demonstracyjnych podczas ostatniego Steam Next Fest.

Pod koniec czerwca posiadacze komputerów osobistych mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji Steam Next Fest. Gracze PC mieli równy tydzień na zapoznanie się z całą masą wersji demonstracyjnych nadchodzących produkcji. Tymczasem Valve postanowiło podsumować wspomniane wydarzenie i ujawniło, które dema cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników.

House Flipper 2 na szczycie najczęściej ogrywanych wersji demonstracyjnych podczas Steam Next Fest

Okazuje się, że wielkim zwycięzcą czerwcowego Steam Next Fest został House Flipper 2. To właśnie demo polskiej gry cieszyło się największym zainteresowaniem ze strony użytkowników platformy Valve. Produkcja Frozen District wyprzedziła m.in. takie tytuły jak Lies of P oraz Viewfinder, które zajęły odpowiednio 2 oraz 3 miejsce.