Homeworld 3 zalicza kolejne opóźnienie. Gracze mogą jednak zagrać w wersję demo

Zgodnie z przekazanymi informacjami na premierę Homeworld 3 będzie trzeba poczekać do 13 maja 2024 roku. Gracze, którzy zdecydują się na zakup edycji Fleet Command, będą natomiast mogli rozpocząć swoją przygodę z nadchodzącą produkcją Blackbird Interactive nieco wcześniej, bo 10 maja 2024 roku. Dlaczego natomiast deweloperzy zdecydowali się opóźnić debiut wspomnianego tytułu?

W poniedziałek ruszyła kolejna edycja Steam Next Fest , a użytkownicy komputerów osobistych otrzymali możliwość przetestowania całej masy produkcji. Wersję demonstracyjną otrzymało m.in. Homeworld 3, które – zgodnie z zapowiedziami – miało zadebiutować na rynku 8 marca 2024 roku. Okazuje się jednak, że na wspomniany tytuł będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ponieważ premiera nadchodzącej produkcji Blackbird Interactive została opóźniona.

Blackbird Interactive chce mieć bowiem pewność, że Homeworld 3 w dniu premiery zaoferuje graczom możliwie najlepsze doświadczenie. W opublikowanym komunikacie zespół informuje, że niedawno zebrana została specjalna grupa osób spoza studia, która otrzymała dostęp do pełnej wersji gry. Deweloperzy otrzymali natomiast od testerów kilka dodatkowych uwag, które zdecydowano się wprowadzić do produkcji.

Jak wspomnieliśmy wyżej, na Steam dostępna jest wersja demonstracyjna Homeworld 3. Demo nadchodzącej produkcji studia Blackbird Interactive zostało udostępnione w ramach lutowej edycji Steam Next Fest. Zainteresowani powinni się pospieszyć, ponieważ nowego RTS-a można testować tylko do 12 lutego 2024 roku, czyli do najbliższego poniedziałku.

Na koniec przypomnijmy, że Homeworld 3 zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Gra będzie dostępna na platformach Steam oraz Epic Games Store. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji Blackbird Interactive.