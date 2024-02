Ruszyła kolejna edycja Steam Next Fest. Dziesiątki gier do sprawdzenia za darmo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś – 5 lutego – wystartowała pierwsza w tym roku edycja festiwalu Steam Next Fest. Jest to cykliczne wydarzenie, w którego ramach producenci najróżniejszych gier udostępniają we wspomnianym serwisie Valve wersje demonstracyjne swoich nadchodzących produkcji. Wszyscy zainteresowani mogą więc sprawdzić całkowicie za darmo dziesiątki tytułów zmierzających na platformę Steam.

Steam Next Fest 2024 wystartował. Dziesiątki gier do sprawdzenia

Steam Next Fest 2024 potrwa do 12 lutego. Na ogranie wersji demonstracyjnych gier mamy więc cały tydzień, aczkolwiek sporo z tych demo będzie dostępne znacznie dłużej. Oprócz tego organizatorzy wydarzenia przewidzieli inne atrakcje, w tym chociażby liczne transmisje na żywo z udziałem deweloperów. Wśród możliwych do przetestowania gier znajdziemy między innymi INDIKA od 11 bit studios, Outcast: A New Beginning, Pacific Drive, Dungeonborne, Orc Warchief: Strategy City Builder czy Stormgate.