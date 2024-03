Homeworld 3 doczeka się zmian w 5 kluczowych elementach. Twórcy słuchają graczy

Deweloperzy ze studia Blackbird Interactive wzięli sobie opinie graczy do serca.

We wpisie opublikowanym na Steam deweloperzy informują, że w dniu premiery Homeworld 3 doczeka się m.in. zmian w sterowaniu. Według wielu użytkowników było ono bowiem mało intuicyjne i za bardzo różniło się względem poprzednich odsłon serii. Dlatego też Blackbird Interactive zapewnia, że w dniu premiery gracze otrzymają jak najwięcej opcji, które pozwolą dostosować sterowanie do własnych potrzeb i preferencji.

Homeworld 3 miało zadebiutować na rynku na początku marca, ale miesiąc wcześniej Blackbird Interactive podjęło decyzję o opóźnieniu premiery swojej produkcji . Zespół tłumaczył wówczas, że potrzebuje dodatkowego czasu, by wprowadzić kilka poprawek na podstawie opinii graczy. Okazuje się, że deweloperzy nie rzucali słów na wiatr, a nowa odsłona serii Homeworld rzeczywiście doczeka się kilku ważnych zmian.

Twórcy Homeworld 3 wzięli sobie również do serca opinie graczy, którzy stwierdzili, że starcia we wspomnianej produkcji kończą się zbyt szybko. Dlatego też Deweloperzy ze studia Blackbird Interactive zdecydowali się zwiększyć wytrzymałość statków o 30%. Dodatkowo zespół wprowadził także kilka usprawnień do formacji, dzięki czemu korzystanie z nich jest „korzystniejsze i mniej uciążliwe”.

Deweloperzy zapewniają, również, że w dniu premiery Homeworld 3 mechanika „ruchu ataku” będzie działać tak samo, jak w poprzednich odsłonach serii. W wersji demonstracyjnej nie było ona jeszcze w pełni przygotowana, dlatego też gracze doświadczali pewnych problemów. Blackbird Interactive obiecuje, że w pełnej wersji jednostki będą wykonywać rozkazy w „inteligenty sposób na podstawie obecność wrogich zagrożeń”.