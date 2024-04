Hollow Knight: Silksong nadchodzi? Gra wreszcie pojawiła się w sklepie Xbox

To nie żart, wyczekiwana produkcja studia Team Cherry w końcu doczekała się własnej strony w Xbox Store.

Już w maju 2023 roku premiera Hollow Knight: Silksong została opóźniona. Deweloperzy przyznali wówczas, że planowali wydać wspomniany tytuł w pierwszej połowie zeszłego roku, ale zespół postanowił dać sobie więcej czasu, by uczynić grę „tak dobrą, jak to tylko możliwe”. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnych materiałów i informacji na temat wyczekiwanej produkcji Team Cherry. Niewykluczone, że wkrótce się to zmieni, ponieważ kontynuacja Hollow Knight wreszcie doczekała się własnej strony w Xbox Store.

Hollow Knight: Silksong już w Xbox Store. Wkrótce poznamy datę premiery?

Hollow Knight: Silksong już od jakiegoś czasu można było znaleźć m.in. na Steam czy w PlayStation Store. Wczoraj natomiast wyczekiwana produkcja Team Cherry pojawiła się również w sklepie Xbox. Początkowo część graczy myślała, że to jedynie primaaprilisowy żart, ale wszelkie wątpliwości za pośrednictwem portalu społecznościowego X rozwiał jeden z przedstawicieli Microsoftu.