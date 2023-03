Hogwarts Legacy z kolejnym opóźnieniem na PS4 i XONE. Znamy nową datę premiery

Hogwarts Legacy może pochwalić się fenomenalnymi wynikami sprzedaży. Już na początku kwietnia produkcja studia Avalanche Software miała natomiast zadebiutować na PlayStation 4 i Xbox One. Okazuje się jednak, że posiadacze wspomnianych platform będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Deweloperzy poinformowali bowiem o kolejnym opóźnieniu wersji na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu.

Hogwarts Legacy nie zadebiutuje w kwietniu na PlayStation 4 i Xbox One

Na oficjalnym profilu gry na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym poinformowano, że Hogwarts Legacy ukaże się na PlayStation 4 i Xbox One dopiero 5 maja. Jako przyczynę opóźnienia deweloperzy ze studia Avalanche Software podają chęć dostarczenia jak najlepszych wrażeń na wszystkich platformach.



Warto pamiętać, że Hogwarts Legacy zmierza również na Nintendo Switch. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować na hybrydowej konsoli japońskiej firmy 25 lipca bieżącego roku.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.

