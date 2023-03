Hogwarts Legacy otrzymało tryb FPP. Modyfikacja jest już dostępna do pobrania

W tym tygodniu informowaliśmy już Was o modyfikacji do Hogwarts Legacy, która pozwala rzucać zaklęcia własnym głosem. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny projekt, którym powinni zainteresować się fani najnowszej gry osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera. Produkcja studia Avalanche Software doczekała się bowiem moda, który wzbogaca tytuł o tryb FPP.

Hogwarts Legacy za sprawą modyfikacji zostało wzbogacone o tryb FPP

Użytkownik posługujący się pseudonimem „YouYouTheBoxx” udostępnił nową wersję moda o nazwie „Customizable Cameras”, która pozwala na rozgrywkę w trybie FPP w Hogwarts Legacy. Należy podkreślić, że modyfikacja wciąż posiada kilka błędów, na które gracze mogą natrafić podczas zabawy. Trzeba jednak przyznać, że całość już teraz wygląda całkiem nieźle.



Na dole wiadomości znajdziecie bowiem obszerny materiał wideo, który prezentuje działanie trybu FPP w Hogwarts Legacy. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani zainstalowaniem wspomnianej modyfikacji i przetestowaniem jej na własną rękę, to wszystkie niezbędne pliki dostępne są na stronie NexusMods.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.