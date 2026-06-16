Hit Netflixa wraca szybciej, niż myślisz. 3. sezon 1670 ma datę premiery

1670 to jedna z najbardziej udanych polskich produkcji Netflixa. Nic więc dziwnego, że streamingowy gigant kuje żelazo póki gorące.

Tym oto sposobem serial o szlacheckiej Polsce w krzywym zwierciadle dostanie 3. sezon. A my właśnie poznaliśmy datę jego premiery.

3. sezon 1670 z datą premiery

Netflix opublikował bowiem oficjalny zwiastun 1670: Sezon 3. Dzięki niemu wiemy, iż w nowych odcinkach bohaterowie wyjdą poza dobrze znana Adamczychę i zaznają stołecznego życia. Nie zmieni się jednak absurdalne poczucie humoru i sposób realizacji często przywołujący na myśl mockument. Tak czy inaczej, 3. sezon serialu swoją premierę będzie miał już 5 sierpnia, czyli niespełna 2 lata po tym, jak otrzymaliśmy sezon 2.