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Hit Netflixa wraca szybciej, niż myślisz. 3. sezon 1670 ma datę premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/16 12:00
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1670 to jedna z najbardziej udanych polskich produkcji Netflixa. Nic więc dziwnego, że streamingowy gigant kuje żelazo póki gorące.

Tym oto sposobem serial o szlacheckiej Polsce w krzywym zwierciadle dostanie 3. sezon. A my właśnie poznaliśmy datę jego premiery.

1670
1670

3. sezon 1670 z datą premiery

Netflix opublikował bowiem oficjalny zwiastun 1670: Sezon 3. Dzięki niemu wiemy, iż w nowych odcinkach bohaterowie wyjdą poza dobrze znana Adamczychę i zaznają stołecznego życia. Nie zmieni się jednak absurdalne poczucie humoru i sposób realizacji często przywołujący na myśl mockument. Tak czy inaczej, 3. sezon serialu swoją premierę będzie miał już 5 sierpnia, czyli niespełna 2 lata po tym, jak otrzymaliśmy sezon 2.

Z opisu zwiastuna w serwisie YouTube możemy dowiedzieć się, co będzie na nas czekać:

Nad sielanką pańszczyzny gromadzą się czarne chmury. Sarmacki świat trzęsie się w posadach, a Andrzej nadal jest bucem.

Kiedy Jan Paweł desperacko próbuje ratować swój szlachecki status, jego ambicje wystrzeliwują prosto w kosmos... dosłownie. Tymczasem w Adamczysze panuje kryzys tożsamości: Zofia boryka się z wewnętrzną pustką po wyjeździe dzieci, Jakub mierzy się z pokusami stolicy, a Aniela wpada na rewolucyjny pomysł edukowania chłopów.

Trzeci sezon serialowej komedii to jeszcze więcej absurdu, nawiązań do popkultury i podróży, które zabiorą nas daleko poza błotniste granice rodzinnej wsi – aż na królewskie salony.

GramTV przedstawia:

1670 to ukazująca się od 2023 roku produkcja, za którą odpowiadają Maciej Buchwald oraz Kordian Kądziela. W rolach głównych ponownie zobaczymy m.in. Bartłomieja Topę jako Jana Pawła Adamczewskiego, Katarzynę Hermana jako Zofię Adamczewską, Martynę Byczkowską jako Anielę Adamczewską czy też Michała Sikorskiego jako Jakuba Adamczewskiego.

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
sezon 3
polski serial
nowy sezon
3. sezon
Bartłomiej Topa
1670
Maciej Buchwald
Kordian Kądziela
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112