Hit Netflixa wraca szybciej, niż myślisz. 3. sezon 1670 ma datę premiery

1670 to jedna z najbardziej udanych polskich produkcji Netflixa. Nic więc dziwnego, że streamingowy gigant kuje żelazo póki gorące.
Tym oto sposobem serial o szlacheckiej Polsce w krzywym zwierciadle dostanie 3. sezon. A my właśnie poznaliśmy datę jego premiery.
3. sezon 1670 z datą premiery
Netflix opublikował bowiem oficjalny zwiastun 1670: Sezon 3. Dzięki niemu wiemy, iż w nowych odcinkach bohaterowie wyjdą poza dobrze znana Adamczychę i zaznają stołecznego życia. Nie zmieni się jednak absurdalne poczucie humoru i sposób realizacji często przywołujący na myśl mockument. Tak czy inaczej, 3. sezon serialu swoją premierę będzie miał już 5 sierpnia, czyli niespełna 2 lata po tym, jak otrzymaliśmy sezon 2.
Z opisu zwiastuna w serwisie YouTube możemy dowiedzieć się, co będzie na nas czekać:
Nad sielanką pańszczyzny gromadzą się czarne chmury. Sarmacki świat trzęsie się w posadach, a Andrzej nadal jest bucem.
Kiedy Jan Paweł desperacko próbuje ratować swój szlachecki status, jego ambicje wystrzeliwują prosto w kosmos... dosłownie. Tymczasem w Adamczysze panuje kryzys tożsamości: Zofia boryka się z wewnętrzną pustką po wyjeździe dzieci, Jakub mierzy się z pokusami stolicy, a Aniela wpada na rewolucyjny pomysł edukowania chłopów.
Trzeci sezon serialowej komedii to jeszcze więcej absurdu, nawiązań do popkultury i podróży, które zabiorą nas daleko poza błotniste granice rodzinnej wsi – aż na królewskie salony.
GramTV przedstawia:
1670 to ukazująca się od 2023 roku produkcja, za którą odpowiadają Maciej Buchwald oraz Kordian Kądziela. W rolach głównych ponownie zobaczymy m.in. Bartłomieja Topę jako Jana Pawła Adamczewskiego, Katarzynę Hermana jako Zofię Adamczewską, Martynę Byczkowską jako Anielę Adamczewską czy też Michała Sikorskiego jako Jakuba Adamczewskiego.
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