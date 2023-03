High on Life otrzyma dodatkową zawartość. Deweloperzy zapowiadają nowości

High on Life okazało się największą premiera third-party w historii usługi Game Pass. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Squanch Games postanowili przygotować dodatkową zawartość, dzięki której gracze będą mieli okazję wrócić do wspomnianej produkcji.

Twórcy High on Life zapowiadają nową zawartość

Na oficjalnym profilu High on Life na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym deweloperzy zapowiedzieli, że wspomniana produkcja doczeka się „wkrótce” nowej zawartości. Niestety twórcy nie ujawnili, kiedy dokładnie zamierzają udostępnić przygotowane atrakcje.



Squanch Games nie zdradziło też szczegółów dodatkowej zawartości. Wpis został jednak wzbogacony o krótki materiał wideo, który prezentuje napis „High on Knife”. Niewykluczone więc, że bohaterem nadchodzącego DLC będzie Knifey. Na potwierdzenie tej teorii musimy jednak jeszcze nieco poczekać.



Przypomnijmy, że High on Life dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach Xbox One i Xbox Series X/S oraz w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Squanch Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

