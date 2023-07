High on Life już dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5

Wczoraj informowaliśmy Was o doniesieniach, które sugerowały, że High on Life może w przyszłości pojawić się na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 . Chyba nikt nie spodziewał się jednak, że nastąpi to tak szybko .

Na koniec przypomnijmy, że do tej pory High on Life było dostępne na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a gra już w dniu premiery zasiliła usługę Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Squanch Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.