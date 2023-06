Henry Cavill miał pojawić się we Flashu. Ujawniono usuniętą scenę z jego udziałem

Przed decyzją o uruchomieniu nowego uniwersum DC, studio planowało we Flashu wykorzystać wszystkie najważniejsze postacie z dotychczasowego superbohaterskiego świata. Poza Gal Gadot w roli Wonder Woman, czy Bena Afflecka jako Batmana, a także wielu cameo z innych filmów i seriali od DC, miał pojawić się również Henry Cavill jako Superman, który powrócił do swojej roli w scenie po napisach z Black Adam. Tym razem aktor miał pojawić się w scenie znajdującej się pod koniec filmu, ale ostatecznie zdecydowano się ją wyciąć i zastąpić inną. Teraz The Hollywood Reporter ujawnił szczegóły wyciętej sceny.

Henry Cavill miał powrócić jako Superman w zakończeniu Flasha

W jednej z usuniętych wersji zakończenia, podobnie jak to było w filmie, Barry udał się do sądu na rozprawę swojego ojca. Po wyjściu z budynku miał spotkać Supergirl, Wonder Woman, Batmana Michaela Keatona oraz Supermana Henry’ego Cavilla. Miała być to zapowiedź nowej drużyny Ligi Sprawiedliwości i przyszłych projektów w ramach uniwersum (m.in. produkcji poświęconej Supergirl).