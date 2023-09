Henry Cavill błyszczy w nowym akcyjniaku. Pierwszy zwiastun Argylle od twórcy Kingsman

Henry’ego Cavilla nie tak dawno mogliśmy oglądać na małym ekranie w trzecim sezonie Wiedźmina, który był dla aktora pożegnaniem z rolą Geralta. Cavill nie zamierzał jednak robić sobie przerwy od aktorstwa i wziął udział w nowym filmie Matthew Vaughna, reżysera Kingsmanów, a także X-Men: Pierwsza klasa. Teraz Apple i Universal Pictures udostępniły pierwszy zwiastun produkcji zatytułowanej Argylle, która zapowiada się nad wyraz dobrze.

Argylle – pierwszy zwiastun nowego filmu z Henrym Cavillem

Elly Conway, introwertyczna autorka powieści szpiegowskich, która rzadko opuszcza swój dom, zostaje wciągnięta w prawdziwy świat intryg, gdy fabuła jej książek zbytnio zbliża się do działalności złowrogiego podziemnego syndykatu. Kiedy szpieg Aiden pojawia się, by ją uratować przed porwaniem lub śmiercią, Elly i jej ukochany kot Alfie zostają wrzuceni do tajnego świata, w którym nic i nikt nie jest tym, czym się wydaje.