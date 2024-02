Gra okazała się wielkim sukcesem. Tytuł został doskonale przyjęty przez graczy. W tej chwili jest to największa jak dotąd premiera PlayStation Studios na platformie Steam. Okazało się, że aktualny zespół pracujący nad grą jest zbyt mały, żeby jej rozwój mógł odbywać się dostatecznie szybko. Dlatego postanowiono zatrudnić nowych pracowników, żeby zapewnić świeże siły do pracy nad grą. Niektórzy porównują sukces Helldivers 2 do fenomenu popularności, jakim jest Call of Duty.