Twórcy gry Helldivers 2 wynagradzają graczom problemy techniczne. Więcej doświadczenia i zasobów

Jak podaje serwis PC Gamer, przedstawiciele zespołu Arrowhead Game Studios postanowili wynagrodzić społeczności Helldivers 2 ostatnie problemy techniczne, które mogą powodować, że gra nie zawsze oferuje nagrody w zamian za ukończenie misji. Deweloperzy zapewnili również, że aktywnie pracują nad rozwiązaniem tego konkretnego błędu. O wszystkim poinformowali na oficjalnym profilu na Twitterze/X.

Arrowhead Game Studios wynagradza społeczności problemy techniczne w Helldivers 2

Z tego względu do końca jutrzejszego dnia, czyli niedzieli – 18 lutego – w Helldivers 2 zwiększono doświadczenie oraz zasoby przyznawane po zakończeniu misji o 50%. Co więcej, bonus dotyczy wszystkich, zaś o jego aktywacji poinformuje nas specjalny znacznik i jest on widoczny na pokładzie statku, z którego wyruszamy na misje. W komunikacie twórców czytamy:

Zdajemy sobie sprawę z błędu, przez który część graczy nie otrzymuje odpowiedniego wynagrodzenia po zakończeniu misji. Pracujemy nad rozwiązaniem, a na ten moment chcemy załagodzić skutki tego problemu przez weekend. (...) Dziękujemy wam za wsparcie i cierpliwość (a także za wspaniałą kaskadę memów!). A teraz, Helldiversi, wracajcie tam na dół i brońcie naszego terytorium przed najazdem automatonów!

