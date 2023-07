Hellboy: Web of Wyrd na nowym zwiastunie. Komiksowa oprawa i trochę walki

Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że w Hellboy: Web of Wyrd głosu głównemu bohaterowi użyczył Lance Reddick. Sama gra została zapowiedziana podczas The Game Awards 2022, a wspomnianą informacją deweloperzy podzielili się tuż po śmierci aktora znanego z serii John Wick i serialu Prawo Ulicy. Tymczasem studio Upstream Arcade postanowiło ponownie przypomnieć o swojej produkcji, ponieważ do sieci trafił nowy zwiastun gry, w którym nie zabrakło fragmentów rozgrywki.

Upstream Arcade prezentuje nowy gameplay trailer z gry Hellboy: Web of Wyrd

Udostępniony przez deweloperów gameplay trailer nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa niecałą minutę. Materiał pozwala jednak sprawdzić, jak Hellboy: Web of Wyrd prezentuje się w akcji. Produkcja studia Upstream Arcade wyróźnia się przede wszystkim komiksową oprawą wizualną, która odwzorowuje oryginalne dzieła Mike’a Mignoli.