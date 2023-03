Lance Reddick nie żyje. Zmarła gwiazda Johna Wicka i Prawa ulicy

Reddick związany był z aktorstwem od lat 90., kiedy rozpoczął swoją karierę serialem Więzienie Oz. Dużą popularność przyniósł mu występ w Godzilli z 1998 roku. Aktor znany jest głównie z ról Cedrica Danielsa z serialu Prawo ulicy, a także Charona z Johna Wicka. W ostatnim czasie mogliśmy oglądać go również w Pewnej nocy w Miami.., serialu Bosch, Godzilla vs. Kong i Resident Evil: Remedium. Aktora zobaczymy również w spin-offie Johna Wicka – Ballerinie – która zadebiutuje w przyszłym roku. Wziął znany jest również z gier Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, Destiny 2 i Payday 2.