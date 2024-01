Czekacie na Hellblade 2: Senua’s Saga? Teraz pierwszą część kupicie za grosze

Na Xbox Developer_Direct ujawniono dokładną datę premiery Hellblade 2: Senua’s Saga. Niewykluczone, że ostatni pokaz zachęcił część graczy do sięgnięcia po pierwszą część z 2017 roku. Jeśli również należycie do osób, które nie miały jeszcze okazji zagrać we wspomnianą produkcję Ninja Theory, to mamy dla Was świetnie wieści. Hellblade: Senua’s Sacrifice dostępne jest bowiem w historycznie niskiej cenie na Steam.

Hellblade: Senua’s Sacrifice dostępne w historycznie niskiej cenie na Steam

Hellblade: Senua’s Sacrifice kupicie obecnie na Steam za jedyne 10,79 złotych, czyli aż 90% taniej. Promocja trwa do 25 stycznia 2024 roku, a więc macie jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji i skorzystanie z okazji. Warto dodać, że produkcja Ninja Theory otrzymała na platformie Valve ponad 52 tysiące recenzji, z czego aż 91% to opinie pozytywne.