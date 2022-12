Hearthstone: Pochód Króla Lisza – debiut sytego dodatku

Legendarny Król Lisz powraca! Pochód Króla Lisza – najnowsze rozszerzenie do karcianki Hearthstone jest już dostępne. Przypomnijmy, że wraz z dodatkiem do zabawy dołączy zupełnie nowa klasa postaci. To doskonała okazja, by powrócić do gry Blizzarda i sprawdzić, co ciekawego tym razem przygotowali twórcy.

Hearthstone: Pochód Króla Lisza wprowadzi do gry sporo nowości

Odblokowanie nowej postaci nie będzie trudnym wyzwaniem. Wystarczy ukończyć krótki prolog i gotowe. Klasa rycerza śmierci odblokuje się wraz z 32 bazowymi dla niej kartami. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nowej klasy i jej charakterystyki, to odsyłam Was na oficjalny blog Blizzarda. Bardziej szczegółowego źródła informacji nie znajdziecie.



„Jeden z najpopularniejszych złoczyńców świata World of Warcraft powraca, by siać spustoszenie w niesamowitym świecie Hearthstone. Jego debiut z pewnością namiesza w metagrze i postawi nowe wyzwania przed graczami, którzy zechcą zgłębić tajniki tworzenia talii” - powiedział Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment.



Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z premiery dodatku. Hearthstone: Pochód Króla Lisza wygląda na całkiem solidne rozszerzenie, mogące przyciągnąć przed ekran osoby, które już od jakiegoś czasu nie zaglądały do karcianki Blizzarda. Sam chętnie sprawdziłbym nowości, pod warunkiem, że najpierw ktoś odklei mnie od Marvel Snap.