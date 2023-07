HBO sprzedało swoje kultowe seriale Netflixowi. Platforma straci Kompanię braci i inne hity

Netflix za to zyska sporo serialowych klasyków.

Przed dwoma tygodniami HBO ogłosiło, że sprzeda część swoich oryginalnych seriali Netflixowi. Była to decyzja Davida Zaslava, prezesa Warner Bros. Discovery, który po objęciu sterów nad korporacją zapowiedział, że zamierza sprzedać niektóre licencje na treści, aby poprawić wyniki finansowe firmy. Już wcześniej z HBO Max zniknął m.in. Westworld, który zasilił platformy Roku i Tubi. Był to jednak dopiero początek wielkiej wyprzedaży seriali, którymi zainteresowany jest Netflix. Platforma podpisała z HBO umowę na kilka produkcji, w tym Niepewne, który już trafił w Ameryce do biblioteki Netflixa.

HBO wkrótce straci Kompanię braci i inne hity

Umowa obejmuje jeszcze więcej produkcji, w tym takie legendarne tytuły, jak Kompanię braci, Pacyfik, Sześć stóp pod ziemią, a także Gracze, którzy wkrótce zadebiutuję na Netflixie. HBO sprzeda również licencję na Czystą krew, ale w przypadku tego serialu subskrybenci w Stanach Zjednoczonych nadal będą mogli obejrzeć tę produkcję na platformie Max.