Warner Bros planuje sprzedać Netflixowi oryginalne seriale HBO. Rozmowy już trwają

Zadłużony po uszy Warner Bros. Discovery wciąż szuka oszczędności w każdym sektorze swojego biznesu, ale chyba nikt nie przypuszczał, że mają zamiar poprosić o pomoc bezpośrednią konkurencję. Według najnowszego raportu korporacja prowadzi rozmowy z Netflixem na zakup licencji do oryginalnych produkcji HBO. Spokojnie, The Last of Us, czy Gra o Tron nigdzie się nie wybiera, ale wkrótce platforma streamingowa Warner Bros. może stracić wiele starszych, docenionych tytułów, które nie przyciągają już widowni, a przez to stały się dla firmy nierentowne.

Netflix przejmie seriale od HBO?

Warner Bros. Discovery zamierza sprzedać licencje na pakiet tytułów, które trafią do biblioteki Netflixa. Rozmowy wciąż trwają i na razie nie znamy pełnej listy seriali, które przeszłyby z HBO Max do konkurencyjnej platformy. Zdradzono jedynie, że w jedną z takich produkcji miałyby być Niepewne od Issy Rae, który to doczekał się pięciu sezonów emitowanych w latach 2016-2021. Umowa ma być jednak tak skonstruowana, aby część sprzedanych seriali wciąż pozostało na platformie Warner Bros.