HBO Max na luty. Wielka kinowa nowość z Denzelem Washingtonem w ofercie

Animalia - Młoda kobieta zbliża się do końca ciąży, gdy nadprzyrodzone wydarzenia wywracają otaczający ją świat do góry nogami.

Władca mrówek (Lord of The Ants) - Oparta na faktach historia artysty Aldo Braibantiego, który w 1968 roku trafił do więzienia z powodu ustawy antygejowskiej z czasów faszystowskich.

Gdzieś w Queens (Somewhere in Queens) - Kiedy licealista Sticks dostaje szansę gry w koszykówkę w college'u, jego ojciec Leo robi wszystko, aby spełnić marzenie syna.

