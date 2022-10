HBO Max na listopad z oczekiwanymi hitami. Jakie nowości znajdą się w ofercie?

Winchesterowie (The Winchesters) - przed Samem i Deanem byli ich rodzice. Serial Winchesterowie to opowiedziana z perspektywy Deana, porywająca historia miłosna o tym, jak John Winchester poznał Mary Campbell i zaryzykował wszystko, aby nie tylko ocalić swoją miłość, ale i cały świat – premiera: 1 listopada, odc. 1-3; kolejny odcinek (4) dodany zostanie 15 listopada

Winchesterowie (The Winchesters) - przed Samem i Deanem byli ich rodzice. Serial Winchesterowie to opowiedziana z perspektywy Deana, porywająca historia miłosna o tym, jak John Winchester poznał Mary Campbell i zaryzykował wszystko, aby nie tylko ocalić swoją miłość, ale i cały świat – premiera: 1 listopada, odc. 1-3; kolejny odcinek (4) dodany zostanie 15 listopada

Winchesterowie (The Winchesters) - przed Samem i Deanem byli ich rodzice. Serial Winchesterowie to opowiedziana z perspektywy Deana, porywająca historia miłosna o tym, jak John Winchester poznał Mary Campbell i zaryzykował wszystko, aby nie tylko ocalić swoją miłość, ale i cały świat – premiera: 1 listopada, odc. 1-3; kolejny odcinek (4) dodany zostanie 15 listopada

Joe Pera opowiada II (Joe Pera Talks With You II) – drugi sezon serialu komediowego, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi – premiera: 2 listopada

Joe Pera opowiada II (Joe Pera Talks With You II) – drugi sezon serialu komediowego, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi – premiera: 2 listopada

Joe Pera opowiada II (Joe Pera Talks With You II) – drugi sezon serialu komediowego, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi – premiera: 2 listopada

The Hype II – drugi sezon programu; Rywalizując o kontrakt i 150 tysięcy dolarów, dobrze zapowiadający się projektanci streetwearu przedstawiają swoje prace i przedsiębiorcze zacięcie, aby udowodnić, że ich marka jest przyszłością mody – i jest warta zainteresowania i szumu - premiera: 3 listopada

The Hype II – drugi sezon programu; Rywalizując o kontrakt i 150 tysięcy dolarów, dobrze zapowiadający się projektanci streetwearu przedstawiają swoje prace i przedsiębiorcze zacięcie, aby udowodnić, że ich marka jest przyszłością mody – i jest warta zainteresowania i szumu - premiera: 3 listopada

The Hype II – drugi sezon programu; Rywalizując o kontrakt i 150 tysięcy dolarów, dobrze zapowiadający się projektanci streetwearu przedstawiają swoje prace i przedsiębiorcze zacięcie, aby udowodnić, że ich marka jest przyszłością mody – i jest warta zainteresowania i szumu - premiera: 3 listopada