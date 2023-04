HBO Max na drugą połowę kwietnia. Wielki kinowy hit wreszcie trafi do oferty

O ile mi wiadomo (As Far as I Know) - Denés i Nóra świętują upragnioną adopcję dziecka. Dochodzi jednak pomiędzy nimi do kłótni i postanawiają wrócić osobno do domu. Kobieta twierdzi, że w drodze powrotnej została zgwałcona, ale dziwne okoliczności tego wieczoru zaczynają wychodzić na jaw.