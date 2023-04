Harry Potter zniknie z HBO Max. Wielkie hity usuwane z oferty w kwietniu

Jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca HBO Max zaprezentowało listę nowości na pierwszą połowę kwietnia. Subskrybenci będą mogli obejrzeć m.in. Bullet Train, Mumie, Assassin’s Creed, czy nowy polski serial #BringBackAlice. Ale wraz z pojawieniem się premierowych propozycji, z biblioteki platformy zniknie w kwietniu ponad 50 filmów. Wśród nich osiem części Harry’ego Pottera, Nie czas umierać, Diuna z 1984 roku, Candyman, Baby Driver, Zabójczy koktajl, czy Zanim się pojawiłeś.

Warto pamiętać, że już wcześniej dochodziło do sytuacji, w których HBO Max usuwało filmy wyprodukowane przez Warner Bros. ze swojej biblioteki. Większość z nich po jakimś czasie wracała do oferty. Podobnie może być w przypadku Harry’ego Pottera. Wszystkie poniższe filmy dostępne będą na platformie do ostatniego dnia kwietnia.

HBO Max – lista usuwanych filmów w kwietniu