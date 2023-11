Harry Krueger opuszcza Housemarque. Pamiętacie jaką grę stworzył?

Harry Krueger był twórcą i szefem projektu studia Housemarque, który w 2021 roku zmaterializował się jako Returnal, gra na wyłączność dla PlayStation 5. Spędził w tym studiu 14 lat i teraz postanowił zmienić środowisko pracy. Jak sam podkreśla, decyzja o odejściu nie była łatwa.

W ciągu 14 lat pracy w Housemarque miałem niesamowite szczęście pracować nad jednym wymarzonym projektem za drugim i miałem zaszczyt współpracować po drodze z naprawdę utalentowanymi i wspaniałymi ludźmi. To był zaszczyt towarzyszyć Housemarque w tej podróży i być świadkiem naszego rozwoju od naszych mniejszych tytułów inspirowanych grami arkadowymi do wspaniałych wyżyn, jakie osiągnęliśmy dzięki Returnal.

Bez wątpienia to właśnie Returnal ugruntował pozycję studia Housemarque, jako dewelopera zdolnego podjąć się przygotowania znakomitej gry, która została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i krytykę. To z pewnością daje im spory zapas zaufania na przyszłość i z pewnością zapewnia solidne podłoże do negocjacji z dużymi wydawcami czy wręcz właścicielami konsol.