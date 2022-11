Odmłodzony Harrison Ford w Indianie Jonesie 5. Kolejne zdjęcia z filmu

Aby odpowiednio odtworzyć tę sekwencję, zastosowano kilka technik komputerowych, w tym nowe technologie stworzone przez ILM, które pozwalają na dopasowanie archiwalnych materiałów do świeżo nagranego materiału.

Mam nadzieję, że chociaż będzie się o tym mówić w kategoriach technologicznych, po prostu obejrzysz to i powiesz: „O mój Boże, właśnie znaleźli stary materiał filmowy. To było coś, co nakręcili 40 lat temu” – powiedziała producentka Kathleen Kennedy.

Nawet Harrison Ford został przekonany do tej technologii i przyznał, że po raz pierwszy poczuł, że zostało to właściwie wykonane.

Po raz pierwszy widzę to tak, że w to uwierzyłem. To trochę straszne i nawet nie chcę wiedzieć, jak to działa. Jednak nie sprawia to, że chcę być znowu młody. Cieszę się, że zasłużyłem na swój wiek.