Harmony: The Fall of Reverie z datą premiery. Gra twórców Vampyr i Life is Strange

Harmony: The Fall of Reverie to propozycja od ekipy DONTNOD Entertainment, którą możecie kojarzyć za sprawą pierwszego Life is Strange oraz gry Vampyr. Deweloperzy z dumą ogłosili datę premiery swojej najnowszej produkcji, a z tej okazji oddali w ręce graczy kolejny trailer.

Premiera Harmony: The Fall of Reverie już w przyszłym miesiącu

Już wkrótce będziemy mogli przenieść się do magicznego świata Harmony: The Fall of Reverie. Gra zadebiutuje na PC oraz Nintendo Switch 8 czerwca. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series S/X będą musieli poczekać nieco dłużej, gdyż na tych platformach gra pojawi się 22 czerwca. Warto dodać, że demo Harmony: The Fall of Reverie jest już dostępne na Steam.



Twórcy obiecują grę, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie narracja, a w trakcie przygody podejmiemy wiele znaczących wyborów, które bezpośrednio wpłyną na rozgrywkę. Przygotowana przez twórców historia opowie losy Polly. Kobieta powraca do swojego rodzinnego miasta po wielu latach spędzonych za granicą. Bohaterka pragnie odnaleźć swoją zaginioną matkę. Szybko zauważa jednak, że miejscowość, w której się wychowała, drastycznie się zmieniła. Wszystko za sprawą bezwzględnej korporacji o nazwie MK. Polly posiada jednak cenny dar, który pomoże jej w wykonaniu.