Hammerwatch II – jest data premiery, demo i fragment rozgrywki

Hammerwatch II jest już dostępne do przetestowania. Producent podał również datę premiery.

Hammerwatch II pojawiła się na Steam Next Fest wraz z wersją demonstracyjną . Dlatego każdy fan tego typu zabawy, może zabawić się w zabijanie potworów, a jeśli się spodoba, oczekiwać premiery, którą zaplanowano na 15 sierpnia.

Hammerwatch II to przygoda z maksymalnie trzema przyjaciółmi w trybie współpracy w rozległym, fantastycznym świecie. Do wyboru jest jedna z pięciu różnych klas postaci: Paladyna, Łotrzyka, Strażnika, Czarodzieja i Czarnoksiężnika. Wszyscy oni mają jedno zadanie – pomóc królowi Rolandowi w walce z Blight the Horrible i jego armią smoków.