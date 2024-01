Halo na nowym zwiastunie 2. sezonu. Master Chief w widowiskowej bitwie z armią Przymierza

Master Chief John-117 prowadzi swój zespół elitarnych Spartan przeciwko zagrożeniu ze strony obcym, znanym jako Przymierze. W obliczu szokującego wydarzenia na opuszczonej planecie John nie może pozbyć się wrażenia, że ​​jego wojna wkrótce się zmieni i ryzykuje wszystko, aby udowodnić to, w co nikt inny nie uwierzy – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Gdy galaktyka jest na krawędzi, John wyrusza w podróż, aby znaleźć klucz do zbawienia swojej rasy lub jej wyginięcia, którym okazuje się tajemnicze Halo.

W obsadzie znaleźli się: Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Tylan Bailey, Danny Sapani, Charlie Murphy i Fiona O'Shaughnessy, oraz Joseph Morgan i Cristina Rodlo, którzy wcielą się w nowe postacie.