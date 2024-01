Halo Battle Royale jednak nie powstanie? Microsoft podobno anulował projekt

Chociaż nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone, Halo Battle Royale jest przedmiotem spekulacji od czasu premiery Halo Infinite w 2021 roku. Gra była wymienia wśród pewniaków, a więc decyzja Microsoftu może być delikatnym zaskoczeniem. Niemniej jednak, rozwój gry został podobno wstrzymany, ze wskazaniem, że raczej nie powróci.

Halo Battle Royale najprawdopodobniej zostało anulowane

Z drugiej strony, prawdą jest również to, że fani zawierzyli na słowo plotkom, jakoby prace nad Battle Royale trwały w studiu Some Affinity. Jednak ani Microsoft ani 343 Industries nigdy oficjalnie nie potwierdzili jego istnienia. Co prawda w kwietniu 2022 roku pojawił się tweet Some Affinity, z którego wynikało, że studio wspiera 343 Industries przy ewolucji Halo Infinite, ale całkiem możliwe, że dotyczyło to innego projektu.

Wczytywanie ramki mediów.