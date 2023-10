Halloweenowe dynie od fanów Baldur’s Gate 3. Prace robią wrażenie

Baldur’s Gate 3 cieszy się tak dużą popularnością, że jeszcze bardzo długo będzie na ustach fanów. Produkcja autorstwa Larian Studios z pewnością zyska status kultowej, nie dając o sobie zapomnieć. Dziś graczy rozśmieszyła wzmianka, która pojawiła się w South Park, a jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć, jak we Wrotach Baldura radzą sobie Pingwiny z Madagaskaru. Tym razem prezentujemy Wam prace, które powstały z okazji Halloween.

Kolejne ciekawostki ze świata Baldur’s Gate 3

Naszą uwagę na te piękne dynie zwróciła redakcja portalu pcgamer.com. Prace fanów Baldur’s Gate 3 pojawiły się na reddit.com. Spójrzcie tylko na te oryginalne latarnie, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób nawiązują do Baldur’s Gate 3.



Poniżej znajdziecie galerię zdjęć, a tutaj linki do autorów prac: realstibby, Final_Ad_5757, what-is-this-magic, IntlSpaceGrayson, Beautiful-Cap1672, fkainz, Xpedersen. Znajdziecie tam również więcej zdjęć, które być może zainspirują Was do stworzenia równie ciekawych dekoracji.