Half-Life mógł mieć tytuł jak słynna seria gier Bethesdy. Zobaczcie jakie plany miało Valve

Dario Casali, to człowiek, który w 1996 roku był projektantem poziomów, pracującym dla Valve. Na swoim kanale na YouTube publikuje wspomnienia związane z pracą w tym zespole. W pierwszym odcinku znalazła się opowieść o kulisach powstawania serii Half-Life, a wszystkie słowa popiera wpisami w pamiętnikach, zrzutami ekranów, zdjęciami i dokumentami. Jest to bardzo ciekawa podróż do końcówki lat 90.