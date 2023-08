Half-Life 2 doczekał się nieoficjalnego remastera z obsługą RTX

Prace nad projektem dopiero ruszyły i na tym etapie jest w zasadzie prezentacją możliwości, a więc nie mamy co liczyć na rychłą premierę. Ważne jest, że wykorzystywany jest tu DLSS 3.5, który stosuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości światła. Jest to metoda wykorzystywana przez współczesne tytuły, takie jak Alan Wake 2 i Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.