Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków w nowym zwiastunie. Fenomenalny plakat odwołujący się do klasyków z lat 80.

Jedną z największych premier grudnia na Disney+ będzie nowy serial Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków. Produkcja skupi się na przedstawieniu dziecięcych bohaterów, którzy gubią się w kosmosie. Twórcy obiecywali, że będzie to serial skierowany również do młodszych fanów Star Wars, ale zaoferuje również coś starszej widowni, przede wszystkim liczne odwołania do klasyków kina przygodowego z lat 80. ubiegłego wieku. Teraz Lucasfilm opublikowało nowy zwiastun Załogi rozbitków, który pokazuje serial w akcji. Wygląda na to, że studiu przynajmniej częściowo uda się zmazać plamę pozostawioną przez Akolitę. Trailer serialu zobaczycie poniżej.

Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków – nowy zwiastun i klimatyczny plakat

Oprócz zwiastuna firma udostępniła nowy plakat, który szczególnie odwołuje się do klasycznych filmów przygodowych na czele z Goonies. Niektórzy mogą dostrzec również pewne punkty wspólne z plakatami oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen. Jeżeli sam serial będzie tak klimatyczny jak plakat, to możemy być spokojni o najnowszą produkcję ze świata Star Wars.