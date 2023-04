Gwiezdne wojny: Powrót Jedi wraca do kin. Lucasfilm pokazał klasyczny zwiastun filmu

Na Star Wars Celebration Lucasfilm ogłosił, że z okazji zbliżającego się 40-lecia premiery Gwiezdnych wojen: Powrotu Jedi, film wróci pod koniec kwietnia do kin. Równo 25 maja fani Sagi stworzonej przez George’a Lucasa będą świętować kolejną okrągłą rocznicę powstania filmu. Z tej okazji na całym świecie ostatnia część starej trylogii doczeka się wznowienia, które od 28 kwietnia dostępne będzie na dużym ekranie. Podczas imprezy Lucasfilm zaprezentował klasyczny zwiastun Powrotu Jedi, który zachwycił zgromadzoną w hali publiczność.

Gwiezdne wojny: Powrót Jedi na klasycznym zwiastunie

Jeden ze znajdujących się na panelu dziennikarzy nagrał cały zwiastun, który jest nie lada gratką dla wszystkich fanów Gwiezdnych wojen, ale również starych zwiastunów. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie Lucas planował zatytułować film „Revenge of the Jedi” i dopiero później zmieniono tytuł. Materiał wraz z plakatem zapowiadającym powrót filmu do kin znajdziecie poniżej.