Gwiezdne wojny: część I: Mroczne widmo wrócą do kin. Jest zwiastun reedycji z okazji 25. rocznicy powstania filmu

Czas wrócić do tej odległej galaktyki. Wytwórnia 20th Century ujawniła nowy zwiastun reedycji Gwiezdnych wojen: Część I – Mroczne widmo.

Mroczne widmo debiutowało latem 1999 roku. Film nie spełnił oczekiwań fanów i był mocno krytykowany i z czasem wykuł się pogląd, że prawdziwe Gwiezdne wojny to tylko i wyłącznie odcinki IV-VI. Z największą niechęcią fanów spotkała się postać Jar Jara. Jak widowisko sprawdzi się po 25 latach?

Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo zostało napisane i wyreżyserowane przez George’a Lucasa, który powrócił na fotel reżysera po wielu latach. Poprzednio pełnił tę funkcję w 1977 roku podczas kręcenia Nowej nadziei.

Pierwotnie Mroczne widmo trafiło do kin 19 maja 1999 r. W 2012 r. wydano je ponownie po przekonwertowany do formatu 3D. Disney po raz kolejny ponownie wprowadzi ten film do kin 3 maja 2024 r., aby uczcić 25. rocznicę powstania. W tej chwili nie wiadomo, czy będzie dostępny również w naszym kraju.