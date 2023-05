Gwiazdorska obsada filmu Assassination. Nowe spojrzenie na zamach na prezydenta Kennedy’ego

Zacznijmy od wyliczanki: zdobywca Oscara Al Pacino (Ojciec chrzestny), nominowany do Oscara Viggo Mortensen (Green Book), nominowany do Oscara John Travolta (Pulp Fiction), zdobywczyni nagrody BAFTA Shia LaBeouf (Honey Boy), zdobywczyni nagrody NBR Rebecca Pidgeon (Napad) oraz nominowana do Złotego Globu piosenkarka i aktorka Courtney Love (The People vs. Larry Flynt) zagrają główne role w thrillerze Assassination. Dodajmy do tego reżysera, którym będzie zdobywca nagrody Pulitzera i nominowany do Oscara David Mamet (Wag the Dog), a operatorem kamery Robert Elswitt, zdobywca Oscara za film Aż poleje się krew.

Gwiazdorska obsada filmu Assassination

Assassination opowie o zamachu na życie prezydenta USA - Johna F. Kennedy'ego – ale z punktu widzenia mafii. Scenariusz idzie w stronę zlecenia zabójstwa przez szefa mafii z Chicago, Sama Giancany. Miałaby to być zemsta za próbę osłabienia tej organizacji przez JFK po tym, jak mafiosi pomogli mu w elekcji. Ten wątek poruszany był też w słynnym filmie JFK w reżyserii Olivera Stone'a. Smaczku tej produkcji dodaje fakt, że współautor scenariusza - Nicholas Celozzi - jest wnukiem Giancany.