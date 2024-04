Gwiazda Zmierzchu o pracy dla Marvela: To brzmi jak pieprzony koszmar!

Doskonałym przykładem jest Kristen Stewart, której udział w Zmierzchu przyniósł wielką popularność i pieniądze, ale też kładł się przez lata cieniem na karierę. Aktorka ciężko pracowała, aby uwolnić się od tej serialowej łatki i wyrobić sobie pozycję poważnej aktorki, co widać w takich filmach jak: Personal Shopper, Spencer, Seberg i Clouds of Sils Maria, za który zdobyła Cezara.

W międzyczasie miała jeszcze epizod z udziałem Aniołkach Charliego z 2019 roku, ale od tego czasu stara się unikać produkcji akcji. W jednym z niedawnych wywiadów zapytano ją, czy rozważyłaby zagranie w filmie Marvela. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości jakie ma zdanie na temat tego typu produkcji.

Prawdopodobnie nigdy nie zrobię filmu Marvela… to właściwie brzmi jak pieprzony koszmar. To dziwne doświadczenie, w którym nie można w ogóle podchodzić do tego osobiście. Wielce prawdopodobne, że nie. Ale może świat się zmieni i może pewnego dnia… Gdyby Greta Gerwig poprosiła mnie o zrobienie filmu Marvela, zrobiłbym to.