Gwiazda Wiedźmina walczyła o rolę Geralta. Aktor był „zszokowany” przegraną z Henrym Cavillem

Pierwsza część trzeciego sezonu Wiedźmina jest już dostępna na Netflixie. Jest to wyjątkowy sezon dla Henry’ego Cavilla, którym żegna się z fanami jako Geralt z Rivii. Niektórzy widzowie nie wyobrażają sobie serialu bez największej gwiazdy, którą w czwartym sezonie zastąpi Liam Hemsworth. Ale zanim Cavill otrzymał angaż do serialu, wielu innych aktorów walczyło o rolę popularnego łowcy potworów. Jednym z nich był Eamon Farren, który opowiedział o jego nieudanej próbie zostania Geraltem z Rivii.

Serialowy Cahir pierwotnie walczył o rolę Geralta

Australijski aktor podczas imprezy MCM London Comic-Con opowiedział o swoim zgłoszeniu do głównej roli w Wiedźminie. Farren przyznał, że był zszokowany, że ostatecznie nie otrzymał angażu do tej roli. Zdecydował się jednak nie zniechęcać i wysłał swoje zgłoszenie do roli Cahira.