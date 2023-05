Gwiazda serialu The Last of Us wystąpi w filmie Gladiator 2? Trwają negocjacje

W połowie kwietnia w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu Gladiator 2. Wczoraj natomiast informowaliśmy, że w sequelu Gladiatora wystąpi Joseph Quinn, który podbił serca widzów rolą Eddiego Munsona w 4. sezonie serialu Stranger Things. Wiele wskazuje jedna na to, że to nie koniec dobrych wieści i do obsady dołączy wkrótce kolejne znane nazwisko.

Pedro Pascal wystąpi w filmie Gladiator 2. Negocjacje z aktorem zmierzają ku końcowi

Jak informuje serwis Deadline – powołując się na własne źródła – w filmie Gladiator 2 zobaczymy Pedro Pascala, czyli gwiazda seriali The Last of Us oraz The Mandalorian. Aktor prowadzi rzekomo ostateczne negocjacje i wiele wskazuje na to, że wkrótce oficjalnie dołączy do obsady kontynuacji Gladiatora. Rola Pascala we wspomnianej produkcji nie jest jednak znana.



Przypomnijmy, że reżyserem filmu Gladiator 2 jest Ridley Scott – reżyser pierwszej części z 2000 roku. Oprócz Pedro Pascala oraz Joseph Quinn w produkcji wystąpią również m.in. Paul Mescal, Denzel Washington oraz Barry Keoghan. Premiera zaplanowana jest na 22 listopada 2024 roku.