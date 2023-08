Gwiazda Przyjaciół ma dość cancel culture. „Nie wrzucam wszystkich do jednego worka”

Już tej jesieni powróci trzeci sezon The Morning Show od Apple TV+ z Jennifer Aniston w głównej roli. Jednym z najważniejszych wątków dotychczasowych dwóch serii była historia Mitcha Kesslera (w tej roli Steve Carell), który został wyrzucony ze stacji telewizyjnej po wyjściu na jaw informacji o molestowaniu przez niego pracownic. Serial prezentował cancel culture z nieco innej strony, pokazując perspektywę zarówno ofiary, jak i oprawcy oraz postronnych osób powiązanych z Kesslerem. Aniston w wywiadzie dla The Wall Street Journal przyznała, że ma dość „kultury anulowania” i nie uważa, że wszyscy powinni trafić do tego samego worka co Harvey Weinstein.