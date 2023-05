Elizabeth Olsen wypowiedziała się ostatnio negatywnie o swojej współpracy z Marvelem. Jej zdaniem studio powinno angażować aktorów tylko do jednego filmu i nie blokować im kariery.

34-letnia aktorka, Elizabeth Olsen, stwierdziła, że jej kontrakt ze studiem należącym do Disneya zmusił ją do odrzucenia innych ról i dlatego uważa, że zatrudnianie się na wyłączność lub z wieloma umowami to złe rozwiązanie, bo ogranicza i blokuje rozwój aktora.

Gwiazda Marvela uważa, że kontrakt z tym studiem ogranicza aktora

Gwiazda Avengers, ujawniła, że musiała odrzucić rolę w czarnej komedii Yorgosa Lanthimosa, The Lobster, z powodu jej zaangażowania w Marvel. W wywiadzie dla The New York Times opowiadała o swoim ograniczającym kontrakcie.